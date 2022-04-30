На Донеччині й Луганщині бої тривають практично по всій лінії зіткнення, – ГШ

У Донецькій та Луганській областях бої тривають практично по всій лінії зіткнення, а на півдні ворог готується до наступу для виходу на адмінкордон Херсонської області.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 30 квітня.

“На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове”, – сказано в повідомленні.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони України в районі заводу “Азовсталь”.

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування, здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти – силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин Чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ – ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

“Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей”, – сказано також у зведенні.

Читайте також:

Сили оборони звільнили чотири селища під Харковом