Інструктори зі США тренують українських фахівців у Німеччині

Американські інструктори готують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи в рамках надання допомоги українській армії. Ідеться про опанування бойової техніки, яку союзники передають Україні.

Про це у п’ятницю, 29 квітня, повідомив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

“Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою у рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених на допомогу Україні”, – сказав речник міноборони США.

Як розповів Кірбі, основна частина навчань проводиться силами національної гвардії Флориди, які вже мали великий досвід взаємодії з українськими військовими.

У зв’язку з тим, що українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях, навчання включають роботу на РЛС і бронетехніці.

Крім Німеччини, в Європі за межами України розгорнуті ще як мінімум дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.

Кірбі зазначив, що США і надалі не планують проводити такі тренування на території України.

“Тренування відбуватимуться поза Україною, ми розглядаємо можливість проведення віртуальних тренувань, коли інструктори будуть знаходитися поза Україною, а українські солдати – в Україні”, – зазначив Кірбі.

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