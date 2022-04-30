Інструктори зі США тренують українських фахівців у Німеччині

Американські інструктори готують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи в рамках надання допомоги українській армії. Ідеться про опанування бойової техніки, яку союзники передають Україні.
Про це у п’ятницю, 29 квітня, повідомив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.
“Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою у рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених на допомогу Україні”, – сказав речник міноборони США.
Як розповів Кірбі, основна частина навчань проводиться силами національної гвардії Флориди, які вже мали великий досвід взаємодії з українськими військовими.
У зв’язку з тим, що українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях, навчання включають роботу на РЛС і бронетехніці.
Крім Німеччини, в Європі за межами України розгорнуті ще як мінімум дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.
Кірбі зазначив, що США і надалі не планують проводити такі тренування на території України.
“Тренування відбуватимуться поза Україною, ми розглядаємо можливість проведення віртуальних тренувань, коли інструктори будуть знаходитися поза Україною, а українські солдати – в Україні”, – зазначив Кірбі.
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