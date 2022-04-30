“Гетто ХХІ століття”: окупанти посилюють фільтраційні заходи в Маріуполі

Російські окупанти в Маріуполі здійснюють фільтраційні заходи, щоб виявляти українських військових, та запускають видачу дозволів на перебування на вулицях міста.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“З наступного тижня окупанти збираються запустити видачу окремих перепусток – дозволів на право перебування на вулиці. Фактично, за їхніми поясненнями, це мікс документу про фільтрацію (або, як вони кажуть, – верифікацію) та пропуску на право пересування всередині міста”, – розповів Андрющенко.

Раніше він повідомляв, що окупанти через масову “верифікацію” цивільних складають свою базу даних на городян та вираховують осіб, що мають відношення до українських військових. Водночас мирних мешканців змушують лише за їжу розчищати завали та руїни, що утворилися внаслідок російських обстрілів.

Ставлення до цивільних в окупованому місті Андрющенко називає “гетто ХХІ століття”.

“Проспект Миру. Встановлено блокпост окупантів, які одночасно здійснюють фільтраційні заходи і контроль над роботами з розчистки міста цивільними”, – прокоментував радник мера фото з центру міста.

При цьому російські сили запускають у Маріуполі так звані “відділки поліції” за адресами:

Центральний район – вул. Фонтана, 87;

Приморський район та центральний офіс – просп. Нахімова, 86

Кальміуський район – вул. Контрольна, 54

Лівобережний район – вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами та маріонетками з ОРДЛО тривала з 1 березня. Місто досі не перейшло під повний контроль окупантів. У другій половині квітня сили оборони України зосередилися на території металургійного комбінату “Азовсталь”, де переховуються від обстрілів також сотні цивільних.

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