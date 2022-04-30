Home / В окупації / “Гетто ХХІ століття”: окупанти посилюють фільтраційні заходи в Маріуполі

“Гетто ХХІ століття”: окупанти посилюють фільтраційні заходи в Маріуполі

30/04/2022 14:46

Російські окупанти в Маріуполі здійснюють фільтраційні заходи, щоб виявляти українських військових, та запускають видачу дозволів на перебування на вулицях міста.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“З наступного тижня окупанти збираються запустити видачу окремих перепусток – дозволів на право перебування на вулиці. Фактично, за їхніми поясненнями, це мікс документу про фільтрацію (або, як вони кажуть, – верифікацію) та пропуску на право пересування всередині міста”, – розповів Андрющенко.

Раніше він повідомляв, що окупанти через масову “верифікацію” цивільних складають свою базу даних на городян та вираховують осіб, що мають відношення до українських військових. Водночас мирних мешканців змушують лише за їжу розчищати завали та руїни, що утворилися внаслідок російських обстрілів.

Ставлення до цивільних в окупованому місті Андрющенко називає “гетто ХХІ століття”.

“Проспект Миру. Встановлено блокпост окупантів, які одночасно здійснюють фільтраційні заходи і контроль над роботами з розчистки міста цивільними”, – прокоментував радник мера фото з центру міста.

При цьому російські сили запускають у Маріуполі так звані “відділки поліції” за адресами:
Центральний район – вул. Фонтана, 87;
Приморський район та центральний офіс – просп. Нахімова, 86
Кальміуський район – вул. Контрольна, 54
Лівобережний район – вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами та маріонетками з ОРДЛО тривала з 1 березня. Місто досі не перейшло під повний контроль окупантів. У другій половині квітня сили оборони України зосередилися на території металургійного комбінату “Азовсталь”, де переховуються від обстрілів також сотні цивільних.

Читайте також:
Прикордонники ДПСУ записали відеозвернення з оточеного Маріуполя

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Бучанському районі виявили могилу з невідомими цивільними, яких катували і вбили рашисти

У селі Мироцьке Бучанського району Київської області виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких довго катували і вбили солдати армії РФ. Про знахідку 29 квітня повідомив голова ГУ Нацполіції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse