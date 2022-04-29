Зброя США змінить ситуацію. Але не так швидко, як хочеться, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що нова зброя, яку надасть Україні США, змінить позиції сторін на війні.

Про це він заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”, опублікованому в п’ятницю, 29 квітня.

“Вона (зброя США, – “Н”) обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося.

Зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси.

Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили “Надайте нам важку зброю”, то на сьогодні це питання вже вирішено.

Зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані, користуватися цією зброєю. Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни”, – сказав Данілов.

Водночас Данілов наголосив, що вже найближчим часом ворог на собі відчує зброю, яку ЗСУ отримали від США, Великої Британії та інших країн.

За словами секретаря РНБО Україна “почала відчувати, що отримує все більше і більше для того, щоби бити ворога”.

Також Данілов не знає, коли закінчиться війна, але попереджає, що це буде “не завтра-післязавтра”.

Проте він впевнений, що ЗСУ виграють її, а Путін може підписати капітуляцію в будь-який момент.

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