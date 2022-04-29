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На Луганщині воїни 24 омбр ліквідували групу російських десантників. ФОТО

29/04/2022 20:17

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила ліквідувала групу російських десантників, які намагалися штурмувати позиції українських військових.

Про це в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба 24-ї омбр.

“Бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині сьогодні намагалися штурмувати десантники із РФ. Після провалу поставленого завдання лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решту ліквідовано нашими армійцям”, – ідеться у повідомленні.

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Фото: пресслужба 24-ї омбр

Речі та документи окупантів свідчать, що вони приїхали воювати в Україну з різних куточків Російської Федерації.

Удмуртія, Башкирія, Ростовська область – весь “цвіт руского міру” ніс ідеї “великой России” у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом”, – додали в пресслужбі 24-ї омбр.

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