На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

Фото: пресслужба прокуратури Києва

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, що розміщував у інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційну перевезення.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, 18-річний молодик розмістив у телеграм-каналі оголошення про надання послуг з евакуаційного вивезення громадян до безпечніших місць. Оголошення було розміщено під вигаданим жіночим ім’ям.

На нього відгукнувся чоловік, який хотів евакуювати з м. Києва хвору бабусю. Однак після здійснення ним передоплати, особа, яка обіцяла здійснити перевезення, зникла, не виконавши домовленостей”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно із слідчими поліції та співробітниками кіберполіції викрили шахрая.

Під час проведення обшуків за місцями його мешкання вилучено банківську картку, на яку здійснювався переказ коштів, сім карти, квитанції про отримання та зняття коштів, список осіб, які здійснювали перекази, засоби зв’язку.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність молодика до вчинення понад десяти аналогічних правопорушень.

За скоєне підозрюваному у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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