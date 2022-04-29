Home / Україна / Межа закону / На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

29/04/2022 13:02

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, що розміщував у інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційну перевезення.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, 18-річний молодик розмістив у телеграм-каналі оголошення про надання послуг з евакуаційного вивезення громадян до безпечніших місць. Оголошення було розміщено під вигаданим жіночим ім’ям.

На нього відгукнувся чоловік, який хотів евакуювати з м. Києва хвору бабусю. Однак після здійснення ним передоплати, особа, яка обіцяла здійснити перевезення, зникла, не виконавши домовленостей”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно із слідчими поліції та співробітниками кіберполіції викрили шахрая.

Під час проведення обшуків за місцями його мешкання вилучено банківську картку, на яку здійснювався переказ коштів, сім карти, квитанції про отримання та зняття коштів, список осіб, які здійснювали перекази, засоби зв’язку.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність молодика до вчинення понад десяти аналогічних правопорушень.

За скоєне підозрюваному у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:
Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, що розміщував у інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційну перевезення. Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Київської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse