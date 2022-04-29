Home / Світ / Європа / Уже 27: до Києва повернулися посольства Британії та Нідерландів

Уже 27: до Києва повернулися посольства Британії та Нідерландів

29/04/2022 23:25

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва після більш як двох місяців перебування в евакуації.

Про це дипломатка повідомила у Twitter у п’ятницю, 29 квітня.

“Це була довга поїздка, але вона того варта. Так добре знову бути в Києві”, – написала Сіммонс.

Пані посол оприлюднила фото із прапором Британії, піднятим на щоглі.

Як відомо, в лютому 2022 року, перед повномасштабним нападом росіян, Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства повідомило, що посольство тимчасово переїжджає з Києва, а його співробітники працюватимуть із тимчасового офісу у Львові.

Варто зазначити, що 29 квітня до Києва також повернулися посол Нідерландів Єннес де Мол і невелика група співробітників амбасади.

“Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні”, – сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Читайте також:
Британія закликає союзників відправити в Україну військові літаки

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уже 27: до Києва повернулися посольства Британії та Нідерландів

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва після більш як двох місяців перебування в евакуації. Про це дипломатка повідомила у Twitter у п’ятницю, 29 квітня. “Це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse