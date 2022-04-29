Уже 27: до Києва повернулися посольства Британії та Нідерландів

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва після більш як двох місяців перебування в евакуації.

Про це дипломатка повідомила у Twitter у п’ятницю, 29 квітня.

“Це була довга поїздка, але вона того варта. Так добре знову бути в Києві”, – написала Сіммонс.

Пані посол оприлюднила фото із прапором Британії, піднятим на щоглі.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Як відомо, в лютому 2022 року, перед повномасштабним нападом росіян, Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства повідомило, що посольство тимчасово переїжджає з Києва, а його співробітники працюватимуть із тимчасового офісу у Львові.

Варто зазначити, що 29 квітня до Києва також повернулися посол Нідерландів Єннес де Мол і невелика група співробітників амбасади.

“Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні”, – сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

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