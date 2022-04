У війні з РФ загинув співробітник американського посольства, що служив у ЗСУ

Посольство Сполучених Штатів Америки повідомило про загибель у війні з Росією свого охоронця, який приєднався до лав Збройних сил, щоб захищати Україну.

Про це йдеться вранці в п’ятницю, 29 квітня, на офіційній твіттер-сторінці дипустанови.

“Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира, який пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям”.

@USEmbKyiv is grieving the loss of our dear colleague Volodymyr, who took leave from his job as an Embassy bodyguard to rejoin the army and defend Ukraine. We will never forget his kind spirit, dedication, and bravery. Our deepest condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/KyAB1ISTva

April 28, 2022