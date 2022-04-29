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Росіяни вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ

29/04/2022 18:39

Окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Про це повідомляють маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті, передає пресслужба Маріупольської міської ради.

“Ймовірно, що епідемія ковіда у росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ”, – йдеться у повідомленні. 

Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.  

Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин”, – каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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