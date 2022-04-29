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Росія перекинула частину підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок, – Генштаб

29/04/2022 19:51

Росія перекинула частину підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок Донецької області.

Про це у п’ятницю, 29 квітня, інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

“На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок”, – йдеться в повідомленні. 

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ.

“З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку”, – додали в ГШ.

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