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Ракетний обстріл Києва: поліція затримала двох ймовірних корегувальників вогню

29/04/2022 20:53

Після влучення ворожих ракет у Шевченківському районі Києва у четвер було затримано щонайменше двох осіб, які фотографували руйнування та пересилали росіянам.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону у п’ятницю, 29 квітня.

Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а так само їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали”, – цитує Єніна “Українська правда”.

За словами Єніна, огляд телефонів цих осіб підтвердив, що вони підписані на чисельні ресурси сепаратистського чи проросійського характеру, “специфічні групи в телеграмі”, а також мають “специфічний вміст телефонної книги”.

Заступник міністра додав, що фахівці кіберполіції проаналізують вміст мобільних телефонів затриманих на предмет видалених матеріалів “з тим, щоб подальше кримінальне переслідування цих осіб ґрунтувалося на конкретних доказах колабораціоністської діяльності”.

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