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На Київщині колаборанти за наказом росіян розстріляли двох мешканців Великої Димерки, – ОГП

29/04/2022 14:31

Двоє мешканців Київської області під час окупації російською армією Залісся у березні проводили розвідку та патрулювання для армії РФ, а також розстріляли двох мирних мешканців Великої Димерки.

Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями Збройних сил РФ.

Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці.

Досудове розслідування здійснює Броварське райуправління поліції.

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Україна

На Київщині колаборанти за наказом росіян розстріляли двох мешканців Великої Димерки, – ОГП

Двоє мешканців Київської області під час окупації російською армією Залісся у березні проводили розвідку та патрулювання для армії РФ, а також розстріляли двох мирних мешканців Великої Димерки. Про це...

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