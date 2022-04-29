На Київщині колаборанти за наказом росіян розстріляли двох мешканців Великої Димерки, – ОГП

Двоє мешканців Київської області під час окупації російською армією Залісся у березні проводили розвідку та патрулювання для армії РФ, а також розстріляли двох мирних мешканців Великої Димерки.
Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).
За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями Збройних сил РФ.
11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці.
Досудове розслідування здійснює Броварське райуправління поліції.
Читайте також:
В Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим колаборанта Павла Шароградського
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!