Міністр оборони Естонії прибув до Києва для обговорення підтримки України

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у п’ятницю, 29 квітня.
“Одразу після Рамштайну до Києва прибув міністр оборони Естонії Калле Лаанет. Ми продовжили обговорення конкретних напрямів допомоги України у боротьбі зі світовим злом та тираном – Росією”, – розповів Резніков.
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Immediately after the #Ramstein the Minister Kalle Laanet @MoD_Estonia arrived in Kyiv. We continued the discussion on specific areas of Ukraine’s assistance in the struggle against global evil & tyrant – russia. pic.twitter.com/Gq367VA0Qg
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 29, 2022
Ініційовану США зустріч міністрів оборони різних країн на військово-повітряній базі США в Німеччині “Рамштайн” вже встигли назвати переломною в питанні надання Україні військової допомоги для боротьби з Росією.
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