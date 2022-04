Міністр оборони Естонії прибув до Києва для обговорення підтримки України

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у п’ятницю, 29 квітня.

“Одразу після Рамштайну до Києва прибув міністр оборони Естонії Калле Лаанет. Ми продовжили обговорення конкретних напрямів допомоги України у боротьбі зі світовим злом та тираном – Росією”, – розповів Резніков.

