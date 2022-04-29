МАГАТЕ: Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Про це він заявив у четвер, 28 квітня, на пресконференції у Відні, інформує пресслужба ООН.

“МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки.

Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії”, – сказав він.

За його словами, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Крім того, він повідомив, що була опублікована доповідь, в якій представлені висновки щодо ситуації з атомною електроенергією в Україні в цілому.

Нині з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.

Вісім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

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