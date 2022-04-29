Ізюмський напрямок: росіяни наводять понтонно-мостові переправи через Сіверський Донець

На Ізюмському напрямку росіяни наводять понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
Про це у п’ятницю, 29 квітня, інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні.
“Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.
“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України”, – додали в ГШ.
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