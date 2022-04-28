За добу ЗСУ вразили вісім повітряних цілей росіян

За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей. Про це пізно ввечері в середу, 27 квітня, повідомила пресслужба КПС. Зазначається, що збиті цілі – це: один літак (імовірно Су-34);

одна крилата ракета;

шість БпЛА оператично-тактичного рівня. “Авіація Повітряних сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах”, – заявили в пресслужбі Командування ПС. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим

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