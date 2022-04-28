Росіяни стратили українців, які намагалися здатись на Донеччині, – США

США мають достовірну інформацію про те, що російські військові стратили українців, які намагалися здатися на Донеччині.
Таку інформацію озвучила в ООН посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, передає CNN у четвер, 28 квітня.
“Якщо це правда, то це було б порушенням основного принципу законів війни: заборони розстрілу цивільних осіб і воєнних, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення чи інші форми втрати працездатності”, – підкреслила посол.
Також США мають достовірну інформацію про людей, убитих у стилі страти зі зв’язаними руками; тіла з ознаками тортур; жахливі розповіді про сексуальне насильство над жінками та дівчатами.
“Ці зображення та звіти свідчать про те, що звірства вчинялись не окремим злочинним підрозділом чи особою, а радше виявляють дуже тривожну модель систематичного жорстокого поводження у всіх областях, де діють російські сили”, – додала Ван Шаак.
Посол США наголосила, що ті, хто розв’язав, вчинив і замовив ці злочини, повинні бути притягнені до відповідальності.
“Наше просте повідомлення російському військовому та політичному керівництву таке: світ спостерігає, і ви будете відповідати”, – сказала Ван Шаак.
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