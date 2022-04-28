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ПАРЄ підтримала створення міжнародного трибуналу щодо війни РФ в Україні

28/04/2022 08:40

Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.

Про це повідомила у середу ввечері, 27 квітня, пресслужба ПАРЄ. Резолюція була підтримана майже одноголосно – 144 проголосували “за” зі 147 присутніх.

Асамблея затвердила резолюцію на основі доповіді німецького депутата Франка Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.

ПАРЄ заявила, що “занепокоєна зростаючою кількістю свідчень звірств, вчинених російськими збройними силами”, і висловила повну підтримку всім зусиллям, спрямованим на розслідування порушень Росією міжнародних норм у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також інших міжнародних злочинів, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду і забезпечення відповідальності агресора.

Як уточнила глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія Мезенцева, цим документом ПАРЄ звертається до членів Ради Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, скоєного політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, та надання необхідної фінансової підтримки.

Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника у питаннях наслідків агресії Росії щодо України.

Парламентарі також зазначили, що російська агресія спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.

Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових дій, виведення військ із суверенної території України та дотримання норм міжнародного права.

Документ закликає прагнути розірвати енергетичну залежність від Російської Федерації, прискорюючи енергетичний перехід і в той же час досліджуючи альтернативи імпорту енергії з Російської Федерації.

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