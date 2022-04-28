На Київщині бригада електриків підірвалась на міні, є загиблий і поранені

У Макарівському районі Київської області бригада електриків підірвалась на міні. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранені.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, фатальним виявився виїзд на польову дорогу для бригади, яка відновлювала світло в Макарівському районі.

Внаслідок наїзду на міну один працівник загинув, ще двоє поранені.

Також сьогодні стався вибух у селі Маковище. Працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу та наїхали на протитанкову міну. Внаслідок вибуху є поранений. У нього перелом ліктьового суглоба і стегна.

Поблизу місця детонації виявили ще п’ять таких мін, які лишили російські військові, відступаючи з території Київської області.

“Практично щодня ми фіксуємо такі трагедії, тому вже вкотре закликаємо громадян бути обережними, не виїжджати на ґрунтові дороги і лісові стежки районів, які були в окупації”, – наголосив Нєбитов.

Правоохоронці закликають оминати закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора та не чіпати незнайомі речі з місць бойових дій.

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