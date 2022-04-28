Мета ракетних ударів РФ – деіндустріалізація України. Нам потрібен воєнний уряд, – Денисенко

Вадим Денисенко
радник – речник міністра внутрішніх справ України, колишній народний депутат
(FB)
Удар [російських ракет] по залізничному мосту біля Затоки [через Дністровський лиман] – це не тільки про воєнні дії. Це ще й удар по нашому експорту і відрізання дунайських портів (Ізмаїл, Рені, Кілія) від української економіки.
Вже зараз можна з великою долею імовірності говорити про те, що головна ціль росіян в цій війні – повна деіндустріалізація України (незалежно від результатів бойових дій).
Їм потрібна дуже бідна, аграрно-сировинна територія з наднизьким інтелектуальним потенціалом, яку вони, в разі окупації зможуть ментально перемолоти за одне-два покоління, втіливши ідею “єдиного народу”. А в разі воєнної невдачі вони сподіваються, що цілий ряд населених пунктів ніколи вже не зможе відновити свій інтелектуальний (читай – антиросійський) потенціал. І як результат, за деякий час вони зможуть забрати цю землю собі.
Без розуміння саме цього аспекту неможливо зрозуміти і всю логіку дій росіян на нашій території.
Що нам робити (крім армійського аспекту)? Я вже писав неодноразово: нам уже потрібно змінити структуру управління країною. Ми маємо створити воєнний Кабмін, бо війна – це надовго. І є чотири теми, які має курирувати цей Кабмін: армія та внутрішня безпека, експорт, переселенці та перенесення підприємств, продбезпека.
Цей Кабмін має займатися ручним макроменеджментом, інколи навіть на межі порушення законів. Те, що за два місяці ми не створили такий воєнний Кабмін – це, на жаль, величезна помилка.
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