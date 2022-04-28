Представниця ООН вирушила до Запоріжжя – буде готувати евакуацію з Маріуполя

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш наказав представниці ООН в Україні Оснат Лубрані вирушати до Запоріжжя. ООН готуватиметься до організації евакуації українців з Маріуполя.

Про це Оснат Лубрані повідомила у твітері у четвер, 28 квітня.

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш прибув до України для зустрічі із президентом Зеленським. На його прохання я вирушаю до Запоріжжя, щоб підготуватися до евакуації тих, хто сподівається на неї в Маріуполі. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та надати допомогу тим, хто її потребує”, – пише Лубрані.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Нагадаємо, що 26 квітня Гуттеріш відвідав Путіна у Москві. По завершенню розмови генсек ООН переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з “Азовсталі”.

27 квітня в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з “Азовсталі” з ООН у Росії немає. На зустрічі Гуттеріша і Путіна ці домовленості не були досягнуті.

28 квітня генсек ООН відвідав Бородянку.

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