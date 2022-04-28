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Представниця ООН вирушила до Запоріжжя – буде готувати евакуацію з Маріуполя

28/04/2022 14:18

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш наказав представниці ООН в Україні Оснат Лубрані вирушати до Запоріжжя. ООН готуватиметься до організації евакуації українців з Маріуполя.

Про це Оснат Лубрані повідомила у твітері у четвер, 28 квітня. 

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш прибув до України для зустрічі із президентом Зеленським. На його прохання я вирушаю до Запоріжжя, щоб підготуватися до евакуації тих, хто сподівається на неї в Маріуполі. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та надати допомогу тим, хто її потребує”, – пише Лубрані.

Нагадаємо, що 26 квітня Гуттеріш відвідав Путіна у Москві. По завершенню розмови генсек ООН переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з “Азовсталі”.
27 квітня в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з “Азовсталі” з ООН у Росії немає. На зустрічі Гуттеріша і Путіна ці домовленості не були досягнуті.

28 квітня генсек ООН відвідав Бородянку.

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