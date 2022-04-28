Із російського полону звільнили ще 45 українців, – Верещук

Між Україною та Російською Федерацією відбувся сьомий обмін полоненими.
Як повідомила віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук ввечері в четвер, 28 квітня, з російського полону звільнили 45 українців.
Серед тих, кого вдалося повернути, 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких п’ятеро поранені), а також 12 цивільних громадян України.
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