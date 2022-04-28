Гуттеріш у Києві: визнав, що ООН не справилася з агресією Росії, але хоче зарадити Маріуполю

Антоніу Гуттеріш і Володимир Зеленський у Києві 28 квітня 2022. Фото: пресслужба ОП

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час візиту до Києва заявив, що Радбез ООН не зробив те, що мав, у контексті нападу Росії на Україну.

Про це він заявив на пресконференції у Києві в четвер, 28 квітня.

Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування своєю роботою.

“Слів про солідарність недостатньо”, – сказав генсек, якого цитує “Європейська правда”.

“Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву”, – визнав генеральний секретар, але не виклав жодних планів для розв’язання проблеми.

“Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно”, – додав Антоніу Гуттеріш.

Він провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським, обговоривши зокрема питання евакуації українських громадян з оточеного російськими військами Маріуполя.

“Ми бачимо, що попри слова російського президента про нібито припинення військових дій у Маріуполі. Але територія заводу “Азовсталь” зазнає варварських бомбардувань від російської армії. І це тривало навіть під час переговорів пана генерального секретаря у Москві”, – сказав Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з Антоніу Гутеррішем.

Він наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Маріуполя та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною. Зеленський висловив сподівання, що за участю Генерального секретаря ООН вдасться повернути з Маріуполя людей живими.

Зі свого боку Антоніу Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

“Хочу сказати вам, пане президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку”, – зазначив він.

Контекст

Варто зазначити, що увечері в день, коли Гуттеріш перебував у Києві, Росія завдала ракетного удару по українській столиці.

Раніше цього дня генсек ООН відвідав зруйноване росіянами селище Бородянка на Київщині.

26 квітня Гуттеріш із візитом у Москві.

По завершенню розмови з Путіним Гуттеріш переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з “Азовсталі”. Але 27 квітня в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з “Азовсталі” з ООН у Росії немає.

На зустрічі із президентом Зеленським 28 квітня генсек ООН однак повідомив, що під час його візиту до Москви Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації цивільних з “Азовсталі”. “Наразі тривають інтенсивні дискусії щодо втілення цієї пропозиції”, – сказав Гутерріш.

Він розпорядився, щоб представниця ООН в Україні вирушила до Запоріжжя – готувати евакуацію з Маріуполя.

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