Десантники 80-ї бригади знищили російський модифікований БТР-80 з екіпажем

Фото пресцентру КДШВ

Днями підрозділ Десантно-штурмових військ перехопив та ліквідував модифікований російський бронетранспортер БТР-80 з екіпажем російських окупантів.

Відповідне відео оприлюднило на своїй сторінці у четвер, 28 квітня, Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що окупантів разом із бронетехнікою ліквідували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

“Знищений і ліквідований на українській землі підрозділ російських окупантів, звичайно ж, викликає захоплення і гордість за наш десант, адже не дали армії путіна просунутись вглиб нашої території, тож вони вже не вбиватимуть наше населення. Утім, більший інтерес у знавців та експертів з військової бронетехніки викликає на відео те, що українські десантники знищили покращену й модифіковану версію російського бронетранспортера БТР-80”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з розміщеного відео зацікавило те, що на знищену російську бронетехніку було встановлено новий приціл та прожектор.

На БТР-80 встановлено російський комбінований універсальний приціл ТКН-4ГА-01.

Довідково:

Комбінований універсальний приціл ТКН-4ГА-01 призначений для ведення спостереження в бойових умовах, пошуку, виявлення, розпізнавання цілей та забезпечення прицільної стрільби з комплексу гарматно-кулеметного (гармата калібру 30 мм [2А72, 2А42 тощо] та кулемет ПКТ( М) калібру 7,62 мм), з комплексу кулеметного (кулемет КПВТ калібру 14,5 мм та кулемет ПКТ[М]) об’єкта бронетанкового озброєння і техніки за наземними та повітряними цілями в денних та нічних умовах.

Приціл ТКН-4ГА-01 встановлюється в колісних бронетранспортерах типу БТР-80, БТР-82, БТР-82А, а також об’єктах типу БМП, БМД, МТ-ЛБМ, ПТ.

Читайте також:

“Час, коли ми потиснемо один одному руки, не за горами”: ДШВ записали звернення до захисників Маріуполя