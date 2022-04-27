Воїни 24 омбр “дезорієнтували” російський дрон “Куб-БЛА”. ФОТО

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на одному з напрямків фронту знищили російський дрон “Куб-БЛА”.
Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомила пресслужба 24-ї омбр.
“Перед вами фото російського високоточного ударного безпілотного літального апарату “Куб-БЛА”
Саме такий успішно вчора “дезорієнтували” фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили військовослужбовці одного із підрозділів Королівської бригади на Луганщині”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російський БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а 12 березня 2022 року у Києві російські окупанти вперше здійснили його бойове застосування.
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