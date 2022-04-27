В Охтирці більше немає вулиці Московської – є вулиця 93-ї бригади “Холодний Яр”

В Охтирці Сумської області перейменували вулицю Московську на вулицю 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.
Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 26 квітня, на засіданні виконавчого комітету Охтирської міської ради.
“Таким чином, Охтирка вшанувала подвиг і героїзм наших захисників та захисниць під час відсічі збройної агресії російської федерації проти України”, – йдеться в повідомленні.
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