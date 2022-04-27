СБУ знешкодила ворожих агентів у шести областях України

Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків Збройних сил в шести областях України.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, у Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкта, який збирав секретну інформацію про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

На Дніпропетровщині затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Ще одного агента РФ затримали у Кривому Розі.

Крім того, у Миколаївській області викрито голову однієї з територіальних громад, який передав окупантам відомості про ЗСУ.

На Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який добровільно співпрацював з агресором під час тимчасової окупації.

У Хмельницькому викрито місцеву жительку, яка передавала “кураторам” координати військових та стратегічних об’єктів.

У Черкаській області СБУ затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії.

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