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Росіяни готують політичну провокацію в Маріуполі, – розвідка

27/04/2022 18:35

Окупанти готують пропагандистський “престур” в Маріуполь для лояльних ЗМІ.

Про це інформує пресслжуба Головного управління розвідки Міноборони України у середу, 27 квітня.

“В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”, – йдеться в повідомленні. 

Відомо, що прибуття “журналістів” на територію України організовується через російський Ростов.

“В програмі заходу – «альтернативні факти» щодо оборони Маріуполя. Підготовлені «свідки» розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості «очевидців» буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні “масові вбивства мирних мешканців українськими військовими”, – кажуть в українському розвідвідомстві.

“Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні «візитки Яроша» і «розіп’яті хлопчики» перетворюються на «самознищені» Бучу і Маріуполь”, – резюмували в ГУР. 

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