Home / Війна / Росія в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, – СБУ

Росія в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, – СБУ

27/04/2022 13:45

Військове керівництво Російської Федерації в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України із посиланням на нові перехоплення.

“Пацанів дох*я по*башило наших, пі**ець дох*я… Офіційно – це одне, а я тобі скажу: 25,9 тис. загиблих, за два місяці”, – говорить російський військовий своєму знайомому.

Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

“Командирові бригади прилетіло (генеральська посада, – “Н”). Нутрощі йому зібрали в черево назад і на вертушці відправили, зі всіма прощався вже… Вивезли в Росію, а там уже серце не витримало”, – розповідає окупант, який зараз перебуває в Україні.

“І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють – пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю”, – наголосила пресслужба СБУ.

Читайте також:
Плюс 300 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Унікальних переглядів: 3
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ, – ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області священнослужитель так званої УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ. Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse