Росія в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, – СБУ

Військове керівництво Російської Федерації в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.
Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України із посиланням на нові перехоплення.
“Пацанів дох*я по*башило наших, пі**ець дох*я… Офіційно – це одне, а я тобі скажу: 25,9 тис. загиблих, за два місяці”, – говорить російський військовий своєму знайомому.
Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.
“Командирові бригади прилетіло (генеральська посада, – “Н”). Нутрощі йому зібрали в черево назад і на вертушці відправили, зі всіма прощався вже… Вивезли в Росію, а там уже серце не витримало”, – розповідає окупант, який зараз перебуває в Україні.
“І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють – пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю”, – наголосила пресслужба СБУ.
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