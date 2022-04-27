Росія в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні, – СБУ

Фото: пресслужба ССО ЗСУ

Військове керівництво Російської Федерації в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України із посиланням на нові перехоплення.

“Пацанів дох*я по*башило наших, пі**ець дох*я… Офіційно – це одне, а я тобі скажу: 25,9 тис. загиблих, за два місяці”, – говорить російський військовий своєму знайомому.

Наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

“Командирові бригади прилетіло (генеральська посада, – “Н”). Нутрощі йому зібрали в черево назад і на вертушці відправили, зі всіма прощався вже… Вивезли в Росію, а там уже серце не витримало”, – розповідає окупант, який зараз перебуває в Україні.

“І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють – пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю”, – наголосила пресслужба СБУ.

Читайте також:

Плюс 300 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога