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ГШ: противник узяв під контроль три населені пункти на Слобожанському й Донецькому напрямках

27/04/2022 08:06

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.
Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Так, росіяни змогли встановити контроль над селами Заводи – в районі Ізюма на Харківщині, Новотошківське – на Луганщині, Зарічне – на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 у середу, 27 квітня.

На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.
Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, в районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”.

На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк і Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

При цьому в ГШ нагадали: на території Донецької та Луганської областей за минулу добу силами ООС було відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу “Азовсталь”. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник використовує наявні сили і засоби для зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні вогневого впливу на позиції наших військ.

На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.

Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів.

Також у Генштабі розповіли, що противник вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій, технікою. Зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

Нашими воїнами за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

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