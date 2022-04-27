Група ССО успішно корегувала українську артилерію, перебуваючи під російським обстрілом

Операторам Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося скорегувати українську артилерію, самим перебуваючи під російським обстрілом.
Відповідне відео поширила пресслужба цього окремого роду ЗСУ у середу, 27 квітня.
“За кадром цього відео – майстерна і непроста робота групи ССО України. Адже саме в той момент, коли наші оператори корегували вогонь української артилерії, самі вони перебували під обстрілом російських артилеристів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що результатом спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України стали три знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника.
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