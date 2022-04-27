Державними нагородами вшановані ще 173 воїнів. Сім – посмертно

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав чергові укази про нагородження. Зокрема, державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України.
Указ із цього приводу вже розміщений на сайті глави держави.
Посмертно нагород удостоєні сім воїнів.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КРАВЧЕНКА Євгенія Михайловича — підполковника
МАЛОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АВТОМЄЄНКА Олега Михайловича — полковника
АЛМАЗОВА Олександра Олександровича — лейтенанта
АНТОНОВА Ігоря Анатолійовича — підполковника
БЕЗПАЛЬКА Вадима Валерійовича — капітана
БОНДАРЯ Владислава Олександровича — капітана
ІЛЬЧЕНКА Руслана Олександровича — капітана
КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — капітана
КРАВЧЕНКО Ларису Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби
РОЛЮКА Юрія Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
СЕМЕНЧЕНКА Олексія Вікторовича — підполковника
ТІШУНОВА Дениса Івановича — старшого лейтенанта
ТОВСТОГО Владислава Юрійовича — старшого лейтенанта
ФЕНЧЕНКА Андрія Вікторовича — лейтенанта
ШУПИКА Вадима Віталійовича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКЖИГІТОВА Альберта Рафіковича — старшого солдата
АЛІЄВА Валентина Інтигамовича — молодшого сержанта
АЛПАРОВА Богдана Дем’яновича — старшого матроса
АНТОНЕНКА Миколу Сергійовича — старшого солдата
АСТАПОВА Володимира Валерійовича — старшого матроса
БАДЮЛА Івана Івановича — старшого сержанта
БАЛАКЛИЦЬКОГО Олександра Анатолійовича — матроса
БАРВІНКА Романа Юрійовича — матроса
БАРЗИЛОВИЧА Олексія Юрійовича — солдата
БЕССОНОВА Андрія Анатолійовича — сержанта
БЄЛЬКОВА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
БИКОВА Владислава Сергійовича — солдата
БИСТРИКА Віктора Олеговича — лейтенанта
БІЛЕЯ Сергія Михайловича — молодшого сержанта
БОГАТИРЧУКА Вячеслава Ігоровича — старшого матроса
БОЙЧУКА Ігоря Ігоровича — старшого матроса
БОЛЄСТЄВА Володимира Миколайовича — старшого матроса
БУГРИМА Олександра Васильовича — старшого матроса
БУДНІКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
БУШНОГО Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ВАСИЛЕНКА Дмитра Вікторовича — матроса
ВЕСЕЛОВА Олександра Сергійовича — старшого матроса
ВІЗАНТІЯ Василя Васильовича — старшого матроса
ВІННИЦЬКУ Ірину Сергіївну — матроса
ВІТУШЕНКА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта
ВЛАСЕНКА Олександра Івановича — солдата
ВОЙТОВИЧА Олександра Богдановича — солдата
ВОЛКОВА Євгена Євгеновича — старшого матроса
ВОЛОШИНА Ярослава Миколайовича — старшого сержанта
ВОЛЬНОВА Михайла Михайловича — солдата
ВОРОНОВА Миколу Анатолійовича — старшого солдата
ГАМАНА Володимира Валерійовича — сержанта
ГЕРАЙМОВИЧА Микиту Сергійовича — сержанта
ГОДОВАНІЯ Анатолія Олександровича — головного сержанта
ГОНЧАРУКА Максима Костянтиновича — молодшого сержанта
ГРЕБЕНЮКА Дениса Олексійовича — солдата
ГРИНЬКА Вадима Олександровича — старшого солдата
ГРИЦАЯ Романа Вікторовича — солдата
ГУБІНА Артема Олексійовича — старшого солдата
ГУРИНА Олега Володимировича — солдата
ДЕМЧЕНКА Дмитра Юрійовича — солдата
ДЕМ’ЯНЕНКА Романа Романовича — старшого матроса
ДРОБОТА Віталія Миколайовича — солдата
ДУДУЛУ Сергія Миколайовича — солдата
ДЬОРКУ Руслана Івановича — солдата
ЄРЕШКА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта
ЖУКОВА Олександра Олександровича — матроса
ЗАПАРНЮКА Романа Миколайовича — старшого матроса
ЗАСТЄНКІНА Едуарда Володимировича — молодшого сержанта
ЗАТЬОСКІНА Сергія Михайловича — солдата
ЗВЯГІНА Михайла Олексійовича — старшого матроса
ІВАНІНА Дмитра Миколайовича — сержанта
ІГНАТЬЄВА Станіслава Андрійовича — матроса
КАНЦЕРА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
КАРПЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
КАРПОВА Сергія Сергійовича — матроса
КИРИЛЕНКА Василя Миколайовича — солдата
КИРИЛОВА Ігоря Ігоровича — молодшого сержанта
КІСТЕЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана
КЛИМЕНКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КЛИСАКА Костянтина Романовича — матроса
КОВАЛЕНКА Віктора Вікторовича — штаб-сержанта
КОВАЛЬОВА Романа Володимировича — солдата
КОВАЛЬОВА Станіслава Олександровича (посмертно) — солдата
КОЖУХАРЯ Андрія Ігоровича — сержанта
КОЗАЧЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Олександровича — солдата
КОСЕНКА Івана Юрійовича — молодшого сержанта
КОСТЕНКА Івана Миколайовича — молодшого сержанта
КОСТИРЮ Євгена Володимировича — солдата
КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора
КРАТЧУКА Олександра Григоровича — сержанта
КРИВОПУСКА Сергія Сергійовича — матроса
КРІВОШЕЯ Євгена Дмитровича — матроса
КУЛЬНЕВА Владислава Володимировича — матроса
КУРБАТОВА Андрія Андрійовича — старшого солдата
ЛАБУЗОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ЛИСАКОВА Тимофія Тимофійовича — сержанта
ЛИСЕНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата
ЛІПСЬКОГО Владислава Миколайовича — головного сержанта
ЛУКАШЕВІЧА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
МАКСИМЕНКОВА Максима Михайловича — старшого матроса
МАКУХУ Романа Олександровича — старшого матроса
МАЛИШЕВА Валерія Вадимовича — старшого солдата
МАРІЮСИКА Євгена Олександровича — матроса
МАРЧУКА Михайла Васильовича — матроса
МИРОНОВА Богдана Вячеславовича — молодшого сержанта
МІНУЛІНА В’ячеслава Андрійовича — майора
МІТЯШКІНА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
МОРОЗОВА Миколу Володимировича — старшого солдата
МУСЕНКОВИЧА Дмитра Миколайовича — солдата
НАРИЖНОГО Олексія Павловича — молодшого сержанта
НАСТАВАЛЬСЬКОГО Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
НИКОНЧУКА Василя Васильовича — старшину
ОКСЕНИЧА Едуарда Володимировича — молодшого сержанта
ОРЄХОВА Валерія Олександровича — сержанта
ОСТРОВСЬКОГО Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта
ОЧАНА Олександра Олександровича — старшого солдата
ПАВЛЯКА Максима Васильовича — старшого солдата
ПАСІШНІЧЕНКА Ігоря Васильовича — сержанта
ПЕДЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
ПІВНЯ Віталія Володимировича — старшого матроса
ПІВНЯ Олексія Олеговича — старшого сержанта
ПЛОТНІКОВА Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата
ПОГРЕБНЯКА Андрія Андрійовича — старшого солдата
ПРИПУТНЯ Віталія Сергійовича — матроса
ПРИХОДЬКА Дмитра Сергійовича — солдата
ПРОКОПЧУКА Олексія Валентиновича — старшого сержанта
ПУЗІКА Андрія Вікторовича — старшого сержанта
РЕШЕТИЛА Сергія Сергійовича — старшого солдата
РОМАНЕНКА Артура Еждаровича — капітана
РОМАШИНУ Настасю Сергіївну — молодшого сержанта
РУДАСА Андрія Сергійовича — старшого матроса
САВЧЕНКА Олексія Володимировича — матроса
САЄНКА Михайла Миколайовича — старшого сержанта
САЛЬНІКОВА Костянтина Івановича — сержанта
САУЛЕНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
СВЯТЕЦЬКОГО Василя Васильовича — сержанта
СЕМЕНОВА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СЕРГУНА Максима Юрійовича — старшого солдата
СЕРДЮКА Олександра Миколайовича — солдата
СІДЛЕЦЬКОГО Павла Володимировича — матроса
СІРОГО Анатолія Сергійовича — старшого матроса
СМАЛЯ Миколу Анатолійовича — старшого матроса
СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта
СТАСЮКА Олександра Степановича — молодшого сержанта
ТАТЬЯНЧЕНКА Романа Ігоровича — старшого матроса
ТИМЧЕНКА Віталія Михайловича — старшого сержанта
ТКАЧУКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
ТОЛСТОВА Владислава Андрійовича — солдата
ТОЛСТОВА Олександра Андрійовича — солдата
ТОНКОШКУРА Павла Петровича — старшого матроса
ТОНКОШКУРА Романа Павловича — матроса
ТУБАЛОВА Кирила Володимировича — солдата
ФАДЄЄВА Євгена Олександровича — солдата
ХОРУЖУ Вікторію Анатоліївну — молодшого сержанта
ЦИБУЛЬНИКА Євгенія Геннадійовича — молодшого сержанта
ЧЕПІЛЯ Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
ЧЕПКОГО Володимира Володимировича — штаб-сержанта
ЧЕРНЕГУ Артура Георгійовича — матроса
ЧЕРНЕНКА Юрія Миколайовича — матроса
ЧЕРНІЄНКА Миколу Олеговича — матроса
ЧІБІСЕНКОВА Андрія Миколайовича — солдата
ЧУБИКА Руслана Володимировича — солдата
ЧУМАК Ольгу Миколаївну — старшого матроса
ШАНДУРСЬКОГО Дениса Володимировича — старшого сержанта
ШЕВЦОВА Дмитра Віталійовича — матроса
ЯГ’ЯЄВА Костянтина Ісайовича — матроса
ЯРОША Владислава Олександровича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БУШУЄВА Костянтина Володимировича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОНДАРЯ Руслана Олександровича — молодшого сержанта
ГОМЕНЮКА Віталія Дмитровича — молодшого сержанта
КОСТРИЦЮ Антона Юрійовича — старшого матроса
ЛІНЧЕВСЬКОГО Максима Йосиповича — сержанта
ХАРЧУКА Максима Олександровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ДОГАРЄВА Анатолія Володимировича — старшого матроса.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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