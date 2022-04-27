72-га бригада звільнила від росіян ще один населений пункт

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців у своїй зоні відповідальності звільнила ще один населений пункт.
Про це повідомила пресслужба військової частини у середу, 27 квітня.
“Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності”, – йдеться в повідомленні.
В бригаді також додали, що взяли ще й полонених, які пригодяться для обміну.
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