72-га бригада звільнила від росіян ще один населений пункт

Фото: 72 бригада

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців у своїй зоні відповідальності звільнила ще один населений пункт.

Про це повідомила пресслужба військової частини у середу, 27 квітня.

“Ще одне звільнене від загарбників село. Наші бійці продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності”, – йдеться в повідомленні.

В бригаді також додали, що взяли ще й полонених, які пригодяться для обміну.

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