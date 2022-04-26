За два місяці війни нагороджено майже 10 тисяч захисників, 124 стали Героями

Ілюстративне фото: пресслужба ОП

Майже 10 тисяч українських воїнів були удостоєні державних нагород протягом двох місяців бойових дій після повномасштабного російського вторгнення. Із них 142 особи стали Героями України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня.

“За два місяці бойових дій 9781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам”, – сказав Зеленський.

“Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати Україну. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці й українки однаково стали на захист держави.

Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна”, – зазначив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що станом на цей час вдалося деокупувати 931 населений пункт України.

“Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю”, – сказав президент.

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