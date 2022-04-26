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У селищі на Херсонщині окупанти примусово виселяють усіх мешканців, – Денісова

26/04/2022 16:48

У Херсонській області в смт Велика Олександрівка російські окупанти примусово виселяють усіх мешканців.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“На тимчасово окупованій території Херсонської області у селищі міського типу Велика Олександрівка окупанти змушують місцеве населення до 28 квітня залишити домівки. До жителів, які не виконають злочинний наказ рашистів, буде застосовано примусову евакуацію”, – написала омбудсман у фейсбуці.

Денісова наголосила, що країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло – це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян.

“Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні”, – зазначила вона.

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