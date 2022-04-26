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Путін заявив Ердогану, що в Маріуполі “немає бойових дій”

26/04/2022 19:14

Президент Росії Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що місто Маріуполь на півдні України вже захоплене російською армією і цинічно заявив, що “бойові дії там не ведуться”.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у пресрелізі Кремля, опублікованому вдень у вівторок, 26 квітня.

Турецький лідер під час розмови порушив питання про ситуацію в Маріуполі. Путін у дусі пропаганди сказав, що це місто “звільнене” і “бойові дії там не ведуться”.

На думку глави Кремля, заблокованим на території заводу “Азовсталь” українським захисникам “київська влада” має віддати “наказ скласти зброю”.

Російський президент стверджує, що “військовополоненим гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм”.

Водночас пресслужба президента Туреччини після розмови лідерів повідомила, що Ердоган наголосив на значущості припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій.

Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що “процеси, які загрожують інтересам усіх сторін, мають бути зупинені”.

Крім того, президент Туреччини запевнив у готовності Анкари і далі робити “посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною”, а також вкотре запропонував посприяти в проведенні зустрічі президентів РФ та України.

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