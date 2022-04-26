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Повітряні сили збили три літаки рашистів і показали ВІДЕО роботи ЗРК “Бук-М1”

26/04/2022 01:51

За добу 25 квітня Збройні сили України уразили 10 повітряних цілей російських окупантів, включно з трьома літаками.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

На східному та південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки”, – зазначив Ігнат.

Загалом упродовж 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

  • 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крилаті ракети;
  • 4 БПЛА (ОТР, імовірно “Орлан-10”).

Також пресцентр командування Повітряних сил показав відео бойової роботи всередині зенітного ракетного комплексу Бук-М1, який збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Відео роботи Бук-М1 – з 1:10:

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