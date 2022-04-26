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Співробітниця спецслужби РФ хвалиться, що так била полонених українок, що поламала собі нігті: ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

26/04/2022 15:24

Росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. Катування українських чоловіків і жінок поставлено на потік і триває навіть на території РФ, куди їх вивозять для “вибивання інформації”.

Ще одне перехоплення розмов окупантів опублікувала у вівторок, 26 квітня, пресслужба Служби безпеки України.

На цей раз це – телефонна розмова російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою – співробітницею спецслужб РФ. 

“Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хрена. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!” – говорить окупант, дивуючись силі духу українців.

Його співрозмовниця відповідає, що вона також “багато чого може розповісти, але не може”.

Катування українських військових називає “прийомом”, після якого “ребят отправляют на больничный”.

“Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: “Не жалеть! Они шли убивать”. Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать”, – зізнається російська катівниця.

Сподіваємося, їй не буде так весело, коли вона розповідатиме про все на міжнародному трибуналі”, – резюмували в СБУ. 

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