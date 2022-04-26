Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російську ракету з простої “Ігли”. ВІДЕО

Над Дніпропетровською областю українські військові збили російську ракету із переносного зенітного ракетного комплексу “Ігла”.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наші збили ракету з ПЗРК «Ігла». Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!” – написав голова області.

Також він поширив відео, на якому димить збита ракета.

Судячи із зображення, збито ракету з ТРК “Точка-У”.

Довідка

“Ігла” — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року.

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