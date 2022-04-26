На півдні окупанти залишили справний десантний бронетранспортер і втекли. ВІДЕО

Скріншот із відео

На півдні України російські окупанти залишили справний десантний бронетранспортер і втекли. Відповідне відео поширила 35-та окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського у вівторок, 26 квітня. “На півдні України російські окупанти залишили укомплектований, справний десантний бронетранспортер БТР-Д та втікли. Гарне рішення, бо додому пішки скоріше ніж у рефрижераторі та в пакеті”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук