На Харківщині десантники збили російський бойовий гелікоптер Ка-52

У Харківській області українські десантники знищили російський гелікоптер Ка-52.
Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 “Алігатор” вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – близько $16 млн”, – йдеться в повідомленні.
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