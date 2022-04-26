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Мило проти прального порошку: що краще? ℗

26/04/2022 16:06

У чому різниця між милом та іншими засобами для прання? Всі вони призначені для очищення одягу, але зроблені по-різному. Далі розповідаємо про основні відмінності між милом та порошком, їх складом і дією.

Головна відмінність у інгредієнтах. Мило виготовлено з біорозкладних компонентів, таких як масла, луги та жири. Гелі, порошки, капсули виробляють переважно із синтетичних складових, таких як поверхнево-активні речовини, оптичні відбілювачі та віддушки. Обидва типи засобів добре очищують одяг, але синтетичні більш ефективні для видалення плям і збереження кольору. Однак мило дбайливіше ставиться до навколишнього середовища та шкіри. Якісну побутову хімію у широкому асортименті пропонує інтернет-магазин Ватсонс.

Мило

Мило випускається у формі бруска або в рідкій формі, яку зазвичай розливають у пляшечки з помпою. Засіб ефективно видаляє мікроби та бруд. Під час миття рук або прання молекули мила зв’язуються з водою та олією. При ополіскуванні мікроби видаляються разом із водою.

Мило є комбінацією жиру або масла, води і, нарешті, лугу або основної солі. Воно існує з третього тисячоліття до н.е. і може використовуватися для миття рук, тіла та, звичайно ж, прання.

Мило виробляється двома способами – холодним та гарячим:

    • У холодному процесі розчин лугу кімнатної температури змішується з олією. Він загусає і нагрівається, перш ніж його заливають у форму, де він твердне. Масу залишають на кілька тижнів, щоб випарувалася зайва вода, далі пакують і продають споживачам.
    • Гарячий процес передбачає нагрів всіх інгредієнтів для змішування. Це швидший спосіб отримання мила. Коли мило стає рідким, його виливають у форму.

Інші миючі засоби

Випускаються у вигляді гелю, капсул або порошку, часто містять штучні сульфати, які зазвичай отримують з нафтохімічних продуктів, які очищають одяг, волосся, руки і посуд при контакті з водою.

Крім того, вони містять багато інших хімічних інгредієнтів, які мають багато переваг:

    • ферменти – видаляють плями;
    • відбілювачі – освітлюють тканини та дезінфікують;
    • ароматизатори – дарують приємний запах.

Поширені інгредієнти також включають підсилювачі кольору, оптичні відбілювачі та ін.

Молекули миючого засобу «оточують» жир і бруд, розбивають їх на дрібні шматочки і змивають водою. Це відбувається за рахунок зниження поверхневого натягу води, яка розбиває краплі води на одяг і допомагає миючому засобу краще справлятися зі своїм завданням.

Що обрати?

Пральні порошки, гелі, капсули краще очищають одяг. Вони справляються із стійкими плямами та запахами, а якщо у складі є відбілювач, то можуть дезінфікувати тканини. Тим не менш, вони завдають шкоди навколишньому середовищу – синтетичні інгредієнти не розкладаються після використання. Крім того, якщо вони містять такі речовини, як віддушки, оптичні відбілювачі та консерванти, можуть подразнювати шкіру.

З іншого боку, мило не так ефективно освітлює білу та кольорову білизну через відсутність у ньому оптичних відбілювачів або компонентів для виведення плям. Крім того, його ефективність знижується у жорсткій воді. Тим не менш, це екологічний та гіпоалергенний варіант.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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