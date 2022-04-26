Десантники 80-ї бригади знищили підрозділ окупантів разом із їхньою бронетехнікою. ФОТО, ВІДЕО

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій.
Про це повідомили у вівторок, 26 квітня, у пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Продовжуємо успішно виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!”, – так підписали у КДШВ відеоматеріал.
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