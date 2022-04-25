Home / Війна / Зеленський нагородив ще майже 200 воїнів, 20 – посмертно

Зеленський нагородив ще майже 200 воїнів, 20 – посмертно

25/04/2022 12:13

Президент України Володимир Зеленський підписав черговий указ про державні нагороди воїнам, що відзначилися у відбитті російської навали.

“Вчора (24 квітня) пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України і п’ятеро працівників Служби безпеки України”, – сказав глава держави у зверненні в понеділок.

20 воїнів нагороджені посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №272/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — підполковника

СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта

СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — майора

ТАРНАВСЬКОГО Олександра Георгійовича — бригадного генерала

ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЄДЄРНІКОВА Костянтина Миколайовича — майора

ГЕРАСИМЧУКА Ярослава Мирославовича — молодшого лейтенанта

ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича — підполковника

ЄГОРОВА Ярослава Сергійовича — лейтенанта

КІРДАНА Михайла Володимировича — майора

ЛИМАРЯ Володимира Юрійовича — лейтенанта

МОРОЗОВА Юрія Геннадійовича (посмертно) — капітана

ОМЕЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

РОМАНЮК Ганну Олександрівну — старшого лейтенанта

ТКАЧУКА Євгена Борисовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГРИНЧУКА Олександра Миколайовича — капітана

НАДЄЄВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

САМОРОКА Владислава Олеговича — підполковника

СТОЛЯРА Геннадія Володимировича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АДАМЕНКА Володимира Вікторовича — солдата

БАБЧУКА Олексія Васильовича — солдата

БАУШКА Андрія Станіславовича — солдата

БЕЛОШИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата

БЕСПАЛЬКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

БЄЛАШОВА Сергія Валерійовича — молодшого сержанта

БОГОМАЗА Миколу Миколайовича — старшого солдата

БОГОМОЛОВА Артема Сергійовича — старшого солдата

БОНДАРЧУКА Миколу Володимировича — солдата

БОРОВЕНСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата

БРЕУСА Віктора Васильовича — солдата

БУЗЕНКА Романа Миколайовича — майора

ВАНЧЕНКА Миколу Васильовича — старшого сержанта

ВАСИЛИКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВАЦИКА Олексія Олеговича (посмертно) — старшого матроса

ВАЩЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата

ВЕЛИЧКА Вадима Володимировича — старшого солдата

ВІТА Назарія Олеговича — старшого солдата

ВОЗНОГО Владислава Сергійовича — солдата

ВОЛЬСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата

ГАЙДОВСЬКОГО Віталія Олександровича — солдата

ГНИБІДУ Ярослава Олеговича — старшого солдата

ГОЛУМБЙОВСЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) — солдата

ГОНДЮКА Сергія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта

ГРИБЕНКА Олександра Михайловича — солдата

ГРИМАЧА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ГРИЦАЯ Олександра Олександровича — старшого солдата

ГРИЦЮКА Антона Ігоровича — старшого солдата

ГУДЗЯ Дмитра Сергійовича — сержанта

ДАНИЛЮКА Бориса Івановича — солдата

ДВОРСЬКОГО Івана Ігоровича — старшого солдата

ДЕЙНЕКУ Андрія Миколайовича — старшого сержанта

ДЕЦИКА Василя Сергійовича — солдата

ДІДОВЦЯ Івана Миколайовича — солдата

ДІЯШКІНА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата

ЄЩЕНКА Юрія Васильовича — сержанта

ЖУРАВЛЯ Юрія Васильовича — солдата

ЗАГОРОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича — солдата

ЗАЛІТАЙЛА Анатолія Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАРУЦЬКОГО Олега Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ІВАХНІНА Олега Олександровича (посмертно) — матроса

КАЛАШНІКОВА Олександра Юрійовича — солдата

КАРАБАНЯ Петра Михайловича — солдата

КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана

КЛІМЕНКОВА Ігоря Петровича — молодшого сержанта

КОВПАКА Михайла Володимировича — молодшого сержанта

КОРЖЕНКА Олега Володимировича — старшого солдата

КОРЯКІНА Михайла Геннадійовича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЗЬМЕНКА Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата

КУРИЛА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЦ Оксану Вікторівну — сержанта

ЛАРІОНОВА Володимира Леонідовича — солдата

ЛЕВКОВИЧА Миколу Володимировича — сержанта

ЛЕЙБУ Олександра Сергійовича — сержанта

ЛЕЩЕНКА Павла Олександровича — старшого сержанта

ЛИСАКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ЛУТА Владислава Вадимовича — сержанта

ЛЯХОВА Віталія Валерійовича — капітана

МАКУХІНА Сергія Борисовича — старшого сержанта

МАСЛА Юрія Олексійовича — старшого сержанта

МЕТЛИЦЬКОГО Олега Ігоровича — майора

МОГИЛЕВСЬКОГО Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МОЖАРІВСЬКОГО Андрія Павловича — солдата

МОРОЗА Владислава Олександровича — солдата

МОСІЙЧУКА Віталія Анатолійовича — солдата

МУТУ Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта

НЕЧИПОРУКА Андрія Сергійовича — сержанта

НЄШИНА Василя Григоровича — старшого солдата

НИТЧЕНКА Володимира Петровича — сержанта

НІКІТІНА Олексія Петровича (посмертно) — солдата

НОВІКОВА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

ОВЧАРЕНКА Станіслава Сергійовича — старшого солдата

ОСНИЦЬКОГО Петра Георгійовича — старшого солдата

ПІХУЛЮ Станіслава Петровича — підполковника

ПОДЕЙКА Юрія Миколайовича — солдата

ПОЛУБЕЙНИКА Олександра Володимировича — солдата

ПОЛЯЧКОВА Євгенія Олександровича — старшого солдата

ПОРТЯНКА Ярослава Юрійовича (посмертно) — солдата

ПУЛОВА Ігоря Юрійовича — старшого солдата

РАБЧЕВСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата

РИБАЛКІНА Євгенія Валерійовича — старшого солдата

РОЗУМЕЯ Володимира Сергійовича — старшого солдата

РОМАНЮКА Романа Васильовича — солдата

САТАНІВСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата

СИВОУСА Івана Васильовича — сержанта

СКУПОВА Олексія Васильовича — старшого солдата

СЛЮСАРЯ Дмитра Леонідовича — солдата

СМЄТЮХОВА Сергія Олександровича — старшого солдата

СМІРНОВА Іллю Олексійовича — старшого солдата

СОКИРКА Володимира Васильовича — старшого сержанта

СТЕЦЮКА Богдана Юрійовича — старшого солдата

СТОРЧАКА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата

СУПРУНА Анатолія Михайловича — молодшого сержанта

ТАРАСЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ТАТАРІНА Артура Анатолійовича — солдата

ТИМОШЕНКА Олексія Вікторовича — солдата

ТИХОНЕНКА Михайла Олексійовича — солдата

ТРЕТЯКА Станіслава Семеновича — сержанта

ФІЛОНЕНКА Олександра Васильовича — сержанта

ХАСАНОВА Юрія Рустамовича (посмертно) — старшого солдата

ХОМЕНКА Юрія Миколайовича — старшого солдата

ХОМУ Андрія Петровича — старшого солдата

ХОПТЯРА Віталія Анатолійовича — сержанта

ХРУЩА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ЦИМБАЛА Максима Віталійовича (посмертно) — матроса

ЧЕРНУХУ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Миколу Юрійовича — старшого солдата

ШЕРШАКА Олександра Григоровича — старшого солдата

ШУЛЬГУ Михайла Юрійовича — старшого солдата

ЯРОШЕНКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ЯЦЕНКА Валентина Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ОЛІЙНИКА Євгенія Миколайовича — капітана

ПЕТРОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта

ШИРОКОВА Андрія Володимировича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВОЛЧКА Володимира Олександровича — старшого солдата

ГОЛЯНЧУКА Сергія Юрійовича — солдата

ГУРІНА Дмитра Ігоровича — солдата

КАНАРСЬКОГО Сергія Олександровича — майора

КЛИМЕНКА Євгена Вікторовича — солдата

КОЖУХОВА Дмитра Олександровича — солдата

КОМІСАРЕНКА Сергія Станіславовича — солдата

КОРОБЕЙНІКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

КУНЧИКОВА Леоніда Васильовича — капітана

ЛУСЯ Миколу Миколайовича — сержанта

ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Дмитровича — головного сержанта

ЩОГОЛЕВА Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАКУМУ Данила Максимовича — матроса

БІГМУ Андрія Олеговича — майора

БОЛЬБОТА Сергія Вікторовича — солдата

БУЛЕЦУ Петра Юрійовича — матроса

ГАВРИЛЮКА Павла Євгенійовича — військового капелана служби військових капеланів

ГЕРАСИМЕНКА Юрія Олександровича — капітана

ГЕТЬМАНА Дениса Івановича — старшого лейтенанта

ГОРОДНЬОГО Юрія Олексійовича — полковника

ГОЦМАНОВА Миколу Вікторовича — старшого солдата

ДЗЮБУ Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта

ДРОЗДА Олександра Сергійовича — солдата

ДРОНИКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта

ЗОЛОТУХІНА Антона Юрійовича — старшого лейтенанта

КРИВИЦЬКОГО Назара Олександровича — матроса

КУЗЬМЕНКА Анатолія Васильовича — капітана

КУЗЬМОВА Романа Васильовича — солдата

КУТУЗОВА Геннадія Валентиновича — полковника

КУЩА Ігоря Васильовича — капітана

МАЦКІВА Ігоря Володимировича — матроса

МЕЛЬНИКОВА Григорія Олександровича — капітана

МИСЛІВСЬКОГО Андрія Васильовича — солдата

МИСТЕЦЬКОГО Андрія Петровича — солдата

МІХНЄВИЧА Руслана Олександровича — старшого сержанта

МОРОЗОВА Андрія Федоровича — сержанта

МУРАШКА Анатолія Володимировича — старшого сержанта

НАДВОРНОГО Миколу Миколайовича — солдата

НАУМОВА Павла Васильовича — молодшого сержанта

НИЖНИКА Сергія Григоровича — старшого солдата

НІКОНЕНКА Станіслава Станіславовича — солдата

ПИЛИПЕНКА Євгена Олександровича — солдата

ПІГОРА Едуарда Васильовича — матроса

ПОКРОПИВНОГО Віктора Петровича — старшину

ПОЛІЩУКА Євгенія Миколайовича — підполковника

САВОНІКА Данила Олександровича — матроса

СІКОРСЬКОГО Євгена Леонідовича — сержанта

ТЕЛЕВАНЬ Дар’ю Ігорівну — капітана

ХАРІВА Віталія Васильовича — солдата

ЧУЖЧЕНКА Миколу Анатолійовича — майора

ЯНЧЕНКА Петра Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

АНТИПЕНКО Олену Валеріївну — молодшого сержанта

ГРЕЧУХУ Вікторію Вікторівну — солдата

МОЙСІЄНКО Людмилу Володимирівну — головного сержанта

ОГУРЦОВА Володимира Олеговича — молодшого сержанта

ПОНОМАРЕНКО Ольгу Михайлівну — сержанта

СИЗОНЕНКО Галину Миколаївну — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 квітня 2022 року
Facebook коментарі
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Найближчим часом у Київ повернеться посол США, – ОП

Підсумком візиту глав Держдепу та Пентагону до Києва стала домовленість про те, що найближчим часом у столиці України відновить роботу посол США. Як передає “Новинарня“, про це в понеділок,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse