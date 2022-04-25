Зеленський нагородив ще майже 200 воїнів, 20 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав черговий указ про державні нагороди воїнам, що відзначилися у відбитті російської навали.
“Вчора (24 квітня) пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України і п’ятеро працівників Служби безпеки України”, – сказав глава держави у зверненні в понеділок.
20 воїнів нагороджені посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — підполковника
СКАЛОВА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта
СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — майора
ТАРНАВСЬКОГО Олександра Георгійовича — бригадного генерала
ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЄДЄРНІКОВА Костянтина Миколайовича — майора
ГЕРАСИМЧУКА Ярослава Мирославовича — молодшого лейтенанта
ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича — підполковника
ЄГОРОВА Ярослава Сергійовича — лейтенанта
КІРДАНА Михайла Володимировича — майора
ЛИМАРЯ Володимира Юрійовича — лейтенанта
МОРОЗОВА Юрія Геннадійовича (посмертно) — капітана
ОМЕЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
РОМАНЧЕНКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
РОМАНЮК Ганну Олександрівну — старшого лейтенанта
ТКАЧУКА Євгена Борисовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГРИНЧУКА Олександра Миколайовича — капітана
НАДЄЄВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
САМОРОКА Владислава Олеговича — підполковника
СТОЛЯРА Геннадія Володимировича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АДАМЕНКА Володимира Вікторовича — солдата
БАБЧУКА Олексія Васильовича — солдата
БАУШКА Андрія Станіславовича — солдата
БЕЛОШИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
БЕСПАЛЬКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
БЄЛАШОВА Сергія Валерійовича — молодшого сержанта
БОГОМАЗА Миколу Миколайовича — старшого солдата
БОГОМОЛОВА Артема Сергійовича — старшого солдата
БОНДАРЧУКА Миколу Володимировича — солдата
БОРОВЕНСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
БРЕУСА Віктора Васильовича — солдата
БУЗЕНКА Романа Миколайовича — майора
ВАНЧЕНКА Миколу Васильовича — старшого сержанта
ВАСИЛИКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВАЦИКА Олексія Олеговича (посмертно) — старшого матроса
ВАЩЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата
ВЕЛИЧКА Вадима Володимировича — старшого солдата
ВІТА Назарія Олеговича — старшого солдата
ВОЗНОГО Владислава Сергійовича — солдата
ВОЛЬСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
ГАЙДОВСЬКОГО Віталія Олександровича — солдата
ГНИБІДУ Ярослава Олеговича — старшого солдата
ГОЛУМБЙОВСЬКОГО Віктора Павловича (посмертно) — солдата
ГОНДЮКА Сергія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта
ГРИБЕНКА Олександра Михайловича — солдата
ГРИМАЧА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ГРИЦАЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
ГРИЦЮКА Антона Ігоровича — старшого солдата
ГУДЗЯ Дмитра Сергійовича — сержанта
ДАНИЛЮКА Бориса Івановича — солдата
ДВОРСЬКОГО Івана Ігоровича — старшого солдата
ДЕЙНЕКУ Андрія Миколайовича — старшого сержанта
ДЕЦИКА Василя Сергійовича — солдата
ДІДОВЦЯ Івана Миколайовича — солдата
ДІЯШКІНА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата
ЄЩЕНКА Юрія Васильовича — сержанта
ЖУРАВЛЯ Юрія Васильовича — солдата
ЗАГОРОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича — солдата
ЗАЛІТАЙЛА Анатолія Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАРУЦЬКОГО Олега Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ІВАХНІНА Олега Олександровича (посмертно) — матроса
КАЛАШНІКОВА Олександра Юрійовича — солдата
КАРАБАНЯ Петра Михайловича — солдата
КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана
КЛІМЕНКОВА Ігоря Петровича — молодшого сержанта
КОВПАКА Михайла Володимировича — молодшого сержанта
КОРЖЕНКА Олега Володимировича — старшого солдата
КОРЯКІНА Михайла Геннадійовича — старшого солдата
КРАВЧЕНКА Олексія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЗЬМЕНКА Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата
КУРИЛА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЦ Оксану Вікторівну — сержанта
ЛАРІОНОВА Володимира Леонідовича — солдата
ЛЕВКОВИЧА Миколу Володимировича — сержанта
ЛЕЙБУ Олександра Сергійовича — сержанта
ЛЕЩЕНКА Павла Олександровича — старшого сержанта
ЛИСАКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ЛУТА Владислава Вадимовича — сержанта
ЛЯХОВА Віталія Валерійовича — капітана
МАКУХІНА Сергія Борисовича — старшого сержанта
МАСЛА Юрія Олексійовича — старшого сержанта
МЕТЛИЦЬКОГО Олега Ігоровича — майора
МОГИЛЕВСЬКОГО Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МОЖАРІВСЬКОГО Андрія Павловича — солдата
МОРОЗА Владислава Олександровича — солдата
МОСІЙЧУКА Віталія Анатолійовича — солдата
МУТУ Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта
НЕЧИПОРУКА Андрія Сергійовича — сержанта
НЄШИНА Василя Григоровича — старшого солдата
НИТЧЕНКА Володимира Петровича — сержанта
НІКІТІНА Олексія Петровича (посмертно) — солдата
НОВІКОВА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
ОВЧАРЕНКА Станіслава Сергійовича — старшого солдата
ОСНИЦЬКОГО Петра Георгійовича — старшого солдата
ПІХУЛЮ Станіслава Петровича — підполковника
ПОДЕЙКА Юрія Миколайовича — солдата
ПОЛУБЕЙНИКА Олександра Володимировича — солдата
ПОЛЯЧКОВА Євгенія Олександровича — старшого солдата
ПОРТЯНКА Ярослава Юрійовича (посмертно) — солдата
ПУЛОВА Ігоря Юрійовича — старшого солдата
РАБЧЕВСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата
РИБАЛКІНА Євгенія Валерійовича — старшого солдата
РОЗУМЕЯ Володимира Сергійовича — старшого солдата
РОМАНЮКА Романа Васильовича — солдата
САТАНІВСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата
СИВОУСА Івана Васильовича — сержанта
СКУПОВА Олексія Васильовича — старшого солдата
СЛЮСАРЯ Дмитра Леонідовича — солдата
СМЄТЮХОВА Сергія Олександровича — старшого солдата
СМІРНОВА Іллю Олексійовича — старшого солдата
СОКИРКА Володимира Васильовича — старшого сержанта
СТЕЦЮКА Богдана Юрійовича — старшого солдата
СТОРЧАКА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата
СУПРУНА Анатолія Михайловича — молодшого сержанта
ТАРАСЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ТАТАРІНА Артура Анатолійовича — солдата
ТИМОШЕНКА Олексія Вікторовича — солдата
ТИХОНЕНКА Михайла Олексійовича — солдата
ТРЕТЯКА Станіслава Семеновича — сержанта
ФІЛОНЕНКА Олександра Васильовича — сержанта
ХАСАНОВА Юрія Рустамовича (посмертно) — старшого солдата
ХОМЕНКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
ХОМУ Андрія Петровича — старшого солдата
ХОПТЯРА Віталія Анатолійовича — сержанта
ХРУЩА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ЦИМБАЛА Максима Віталійовича (посмертно) — матроса
ЧЕРНУХУ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Миколу Юрійовича — старшого солдата
ШЕРШАКА Олександра Григоровича — старшого солдата
ШУЛЬГУ Михайла Юрійовича — старшого солдата
ЯРОШЕНКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ЯЦЕНКА Валентина Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ОЛІЙНИКА Євгенія Миколайовича — капітана
ПЕТРОВСЬКОГО Віталія Олексійовича — старшого лейтенанта
ШИРОКОВА Андрія Володимировича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВОЛЧКА Володимира Олександровича — старшого солдата
ГОЛЯНЧУКА Сергія Юрійовича — солдата
ГУРІНА Дмитра Ігоровича — солдата
КАНАРСЬКОГО Сергія Олександровича — майора
КЛИМЕНКА Євгена Вікторовича — солдата
КОЖУХОВА Дмитра Олександровича — солдата
КОМІСАРЕНКА Сергія Станіславовича — солдата
КОРОБЕЙНІКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
КУНЧИКОВА Леоніда Васильовича — капітана
ЛУСЯ Миколу Миколайовича — сержанта
ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Дмитровича — головного сержанта
ЩОГОЛЕВА Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАКУМУ Данила Максимовича — матроса
БІГМУ Андрія Олеговича — майора
БОЛЬБОТА Сергія Вікторовича — солдата
БУЛЕЦУ Петра Юрійовича — матроса
ГАВРИЛЮКА Павла Євгенійовича — військового капелана служби військових капеланів
ГЕРАСИМЕНКА Юрія Олександровича — капітана
ГЕТЬМАНА Дениса Івановича — старшого лейтенанта
ГОРОДНЬОГО Юрія Олексійовича — полковника
ГОЦМАНОВА Миколу Вікторовича — старшого солдата
ДЗЮБУ Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
ДРОЗДА Олександра Сергійовича — солдата
ДРОНИКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта
ЗОЛОТУХІНА Антона Юрійовича — старшого лейтенанта
КРИВИЦЬКОГО Назара Олександровича — матроса
КУЗЬМЕНКА Анатолія Васильовича — капітана
КУЗЬМОВА Романа Васильовича — солдата
КУТУЗОВА Геннадія Валентиновича — полковника
КУЩА Ігоря Васильовича — капітана
МАЦКІВА Ігоря Володимировича — матроса
МЕЛЬНИКОВА Григорія Олександровича — капітана
МИСЛІВСЬКОГО Андрія Васильовича — солдата
МИСТЕЦЬКОГО Андрія Петровича — солдата
МІХНЄВИЧА Руслана Олександровича — старшого сержанта
МОРОЗОВА Андрія Федоровича — сержанта
МУРАШКА Анатолія Володимировича — старшого сержанта
НАДВОРНОГО Миколу Миколайовича — солдата
НАУМОВА Павла Васильовича — молодшого сержанта
НИЖНИКА Сергія Григоровича — старшого солдата
НІКОНЕНКА Станіслава Станіславовича — солдата
ПИЛИПЕНКА Євгена Олександровича — солдата
ПІГОРА Едуарда Васильовича — матроса
ПОКРОПИВНОГО Віктора Петровича — старшину
ПОЛІЩУКА Євгенія Миколайовича — підполковника
САВОНІКА Данила Олександровича — матроса
СІКОРСЬКОГО Євгена Леонідовича — сержанта
ТЕЛЕВАНЬ Дар’ю Ігорівну — капітана
ХАРІВА Віталія Васильовича — солдата
ЧУЖЧЕНКА Миколу Анатолійовича — майора
ЯНЧЕНКА Петра Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
АНТИПЕНКО Олену Валеріївну — молодшого сержанта
ГРЕЧУХУ Вікторію Вікторівну — солдата
МОЙСІЄНКО Людмилу Володимирівну — головного сержанта
ОГУРЦОВА Володимира Олеговича — молодшого сержанта
ПОНОМАРЕНКО Ольгу Михайлівну — сержанта
СИЗОНЕНКО Галину Миколаївну — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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