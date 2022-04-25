Росіяни захопили Новотошківське на Луганщині

Новотошківське, 24 квітня 2022 року

Новотошківське на Луганщині захоплене російськими військами після тривалого знищення ударами з повітря.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив “Радіо Донбас.Реалії” голова військової адміністрації Гірської громади (до складу якої входить Новотошківське) Олексій Бабченко.

“Новотошківське зайняли, його майже із землею зрівняли. Знищують все. Обстріли “коврові” йдуть постійно. Фосфором накривають. У громаді тяжка гуманітарна ситуація. Фосфором учора накрили Золоте й Гірське. Руйнується інфраструктура. Є загиблі, є поранені і цивільні, і військові”, – зазначив він.

Тривають бої за інші населені пункти громади, які зараз «зрівнюють із землею», сказав він.

Виїхати з міст і сіл громади досі можливо, наголошує Бабченко. Евакуація проводиться майже щодня.

“Вчора, наприклад, не змогли. А сьогодні вивозили. Намагаємося вивозити лежачих. Їх тут покидали. Майже всіх повивозили вже. З кожним “прильотом” все більше і більше охочих виїхати”, – повідомив голова Гірської ВА.

За даними Генштабу ЗСУ за добу, на Луганщині продовжується штурм Попасної. Російські війська намагалися закріпитися в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, але безуспішно; почали просування у напрямках Оріхового і Нижнього; продовжують перебувати під щільним вогнем Гірське, Лисичанськ, Золоте, Новодружеськ, Кремінна.

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