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Як МФО та банки перевіряють клієнтів на благонадійність? ℗

25/04/2022 20:52

Кожна фінансова організація, яка видає кредит онлайн на картку під відсотки, прагне убезпечити себе від ненадійних позичальників. Від якості перевірки клієнтів залежить стабільність та успіх кредитної організації. Для аналізу платоспроможності використовують різноманітні інструменти, які дедалі більше проводяться в автоматичному режимі.

Що таке скоринг та якими організаціями він використовується?

Скоринг – це автоматичний аналіз платоспроможності, який враховує безліч факторів:

  • Кредитна історія.
  • Вік.
  • Сімейний стан.
  • Частоту подання заявок у кредитні організації.
  • Дані про доходи тощо.

Показник скорингу обчислюється в балах із сукупності наданих даних. Чим більше балів у майбутнього позичальника, тим швидше буде винесено позитивну відповідь. Надання автоматичної попередньої відповіді на заявку дозволяє мікрокредитним організаціям та банкам відразу відсіювати ненадійних позичальників, не залучаючи до роботи персонал.

Особиста бесіда з кредитним спеціалістом

Отримання мікропозики при особистому візиті до офісу дає позичальнику шанс на позитивний вплив людського фактора. Завданням кредитного фахівця завжди була видача позики. Деякі фактори людина не враховує так жорстко, як автоматика, підвищуючи шанси схвалення.

Погана кредитна історія

Минули невиплачені позики та прострочення залишаються головними причинами відмови у отриманні позик. Є категорія позичальників, яка давно вийшла із плачевної грошової ситуації, але минулі помилки закривають доступ до будь-яких привабливих кредитних продуктів. І тут є кілька варіантів для виправлення ситуації:

  • Взяти невеликий споживчий кредит.
  • Взяти позику у мікрофінансової організації.
  • Скористайтеся послугами з виправлення кредитної історії.

Останній варіант слід використовувати, якщо кредити та позики вже недоступні під будь-якими умовами. Принцип послуги в тому, щоб занести позитивну інформацію в кредитну історію, але платити доведеться лише відсотки, а позикових грошей клієнт не отримує.

Обнулення кредитної історії

Термін зберігання даних у кредитній історії становить 10 років з моменту проведення остаточного взаєморозрахунку між фінансовою організацією та позичальником. Чиста кредитна історія також негативно впливає на шанси отримати прибутковий банківський продукт. Лише формування образу благонадійного позичальника допоможе отримати гроші під невеликі відсотки

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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