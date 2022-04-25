Як МФО та банки перевіряють клієнтів на благонадійність? ℗

Кожна фінансова організація, яка видає кредит онлайн на картку під відсотки, прагне убезпечити себе від ненадійних позичальників. Від якості перевірки клієнтів залежить стабільність та успіх кредитної організації. Для аналізу платоспроможності використовують різноманітні інструменти, які дедалі більше проводяться в автоматичному режимі.
Скоринг – це автоматичний аналіз платоспроможності, який враховує безліч факторів:
Показник скорингу обчислюється в балах із сукупності наданих даних. Чим більше балів у майбутнього позичальника, тим швидше буде винесено позитивну відповідь. Надання автоматичної попередньої відповіді на заявку дозволяє мікрокредитним організаціям та банкам відразу відсіювати ненадійних позичальників, не залучаючи до роботи персонал.
Отримання мікропозики при особистому візиті до офісу дає позичальнику шанс на позитивний вплив людського фактора. Завданням кредитного фахівця завжди була видача позики. Деякі фактори людина не враховує так жорстко, як автоматика, підвищуючи шанси схвалення.
Минули невиплачені позики та прострочення залишаються головними причинами відмови у отриманні позик. Є категорія позичальників, яка давно вийшла із плачевної грошової ситуації, але минулі помилки закривають доступ до будь-яких привабливих кредитних продуктів. І тут є кілька варіантів для виправлення ситуації:
Останній варіант слід використовувати, якщо кредити та позики вже недоступні під будь-якими умовами. Принцип послуги в тому, щоб занести позитивну інформацію в кредитну історію, але платити доведеться лише відсотки, а позикових грошей клієнт не отримує.
Термін зберігання даних у кредитній історії становить 10 років з моменту проведення остаточного взаєморозрахунку між фінансовою організацією та позичальником. Чиста кредитна історія також негативно впливає на шанси отримати прибутковий банківський продукт. Лише формування образу благонадійного позичальника допоможе отримати гроші під невеликі відсотки
Матеріал публікується на правах реклами ℗
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!