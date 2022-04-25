В окупованому Енергодарі російська ФСБ проводить фільтраційні заходи, – Генштаб

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В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області співробітники російської Федеральної служби безпеки проводить фільтраційні заходи.

Про це у понеділок увечері, 25 квітня, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

“На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації продовжується проведення фільтраційних заходів”, – йдеться в повідомленні.

На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють “вилученню” алкогольних напоїв та продуктів харчування, додали в ГШ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.