“Тупо пачками вбивають”: рашисти після Чорнобаївки потрапили на Херсонщині в ще одне “пекло”

Збройні сили України влаштували російським загарбникам “суцільне пекло” у Херсонській області.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

“Українські захисники влаштували загарбникам “суцільне пекло” на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозерці Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російський військовий пише своєму знайомому, який перебуває в Російській Федерації, що “наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів не бачив ніколи. Ми відійшли із Чорнобаївки, там суцільне пекло. Там наших стільки загинуло, що ти собі уявити не можеш…”.

Його знайомий, настільки “промитий” російською пропагандою, що не може в це повірити. Він уже чекає “захоплений” до 9 травня Київ, бо так сказали “в новинах по телевізору”.

“Який, нах*й, Київ? Яке додому? Тут хоч би вижити ще. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я пів години блював. Мені ще ніколи так погано не було”, – говорить загарбник.

Він усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, щоб хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому просить друга пригледіти за його сином і дружиною.

Про загиблих українських жінок і дітей вони не згадують. Але все перевіряється і документується, зазначили в пресцентр СБУ, наголосивши, що кожен російський військовий відповість за свої звірства.

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