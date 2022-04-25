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Росіяни намагалися безуспішно штурмувати два напрямки з Ізюму, – Генштаб

25/04/2022 09:09

Російські окупанти намагалися проводити штурм у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, проте не мали успіху.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом”, – йдеться в повідомленні.

На ВолинськомуПоліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив, суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів противника, що забезпечує охорону українсько-білоруської та українсько-російської ділянок державного кордону України не виявлено.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіно.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. У місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу “Азовсталь”. Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції українських військ у районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

Сили оборони України завдають противнику значних втрат.

Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено тринадцять танків, три артилерійські системи, сімнадцять одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини та вісімнадцять одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправника.

Підрозділами протиповітряної оборони, в зазначеному районі, було збито три безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

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