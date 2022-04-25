Росія зосередила в Чорному морі 58 крилатих ракет, – Міноборони

За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають вісім російських носіїв крилатих ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, 25 квітня.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

“Відзначу, що, за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет”, – сказав речник МОУ.

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